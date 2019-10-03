Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'da
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Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'da

41 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Burkina Faso'ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye- Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Burkina Faso'ya geldi. Bakan Pakdemirli, Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile görüştü.

Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'da

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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