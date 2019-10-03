Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'da
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Burkina Faso'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye- Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Burkina Faso'ya geldi. Bakan Pakdemirli, Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile görüştü.
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