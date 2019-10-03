Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye- Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Burkina Faso'ya geldi. Bakan Pakdemirli, Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile görüştü.