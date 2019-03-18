Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümünde Katar'daki Türk Birliğini Ziyaret Etti

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümünde Katar'daki Türk Birliğini Ziyaret Etti

20 dakika önce

- Bakan Pakdemirli, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Katar'daki Türk birliğini ziyaret ettiDOHA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümünde Katar'daki Türk Birliğini Ziyaret Etti, System.String[]
- Bakan Pakdemirli, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Katar'daki Türk birliğini ziyaret etti

DOHA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.
2 günlük resmi ziyaret kapsamında Katar'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ilk durağı Doha'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığı oldu. Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde Doha'da bulunan Türk askerleri ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Türk birliğinde komutanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Pakdemirli, Türk askerinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Katar, Çanakkale Zaferi, Güncel
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