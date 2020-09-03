Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli'ye geliyor - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli'ye geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 4 saattir devam eden Çardak'taki orman yangınını yerinde incelemek için Denizli'ye geliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 4 saattir devam eden Çardak'taki orman yangınını yerinde incelemek için Denizli'ye geliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde saat 13.40 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarını yerinde denetleyecek. İzmir'den helikopterle Denizli'ye doğru yola çıkan Bakan Pakdemirli, havadan yangının devam ettiği sahada inceleme yapacak. Daha sonra Çal Orman İşletme Müdürlüğü Çardak Orman İşletme Şefliğine inecek olan Pakdemirli, burada yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verecek.
(İHA)
Son Dakika Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Beşiktaş, takımdan olaylı ayrılan Victor Ruiz için tazminat talep etti Alkollü şahıs ve yakınları, yardıma giden sağlık ekiplerine saldırdı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş