Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli'ye geliyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 4 saattir devam eden Çardak'taki orman yangınını yerinde incelemek için Denizli'ye geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde saat 13.40 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarını yerinde denetleyecek. İzmir'den helikopterle Denizli'ye doğru yola çıkan Bakan Pakdemirli, havadan yangının devam ettiği sahada inceleme yapacak. Daha sonra Çal Orman İşletme Müdürlüğü Çardak Orman İşletme Şefliğine inecek olan Pakdemirli, burada yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verecek.

(İHA)