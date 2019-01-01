Bakan Pakdemirli: "Chp Safsata Siyaseti Üzerinden İş Yapıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'nin laf siyaseti yaptığını belirterek, seçim sloganlarına yönelik olarak, "Fazla heveslenmesinler.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'nin laf siyaseti yaptığını belirterek, seçim sloganlarına yönelik olarak, "Fazla heveslenmesinler. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Bolu İl Başkanlığında köy ve mahalle muhtarları, oda başkanları, STK ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin laf üzerinden siyaset yaptığını belirterek, 'Türkiye'yi saman ithal eder hale getirdiniz' eleştirilerine yönelik yanıt verdi. Kendisinin kucaklayıcı olmaya çalıştığını kaydeden Pakdemirli, "Onlara dedim ki 'Benim hepinizin desteğine ihtiyacım var.' Eksiklerimiz de olabilir. Muhalefeti ile, iktidarı ile, STK'larıyla, odalarıyla bunlarla bizim bu işleri halletmemiz lazım. Oradan bilip bilmeden bir sürü laflar atıyorlar. Sonra düşündüm ki biz hakikaten çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz. Ama başkaları laf üzerinden siyaset yapıyor. Bazen de hakikaten başarılı oluyor. 'Mart'ın sonu Bahar' diye bir slogan çıkarmış CHP. Bu slogan da çalıntı çıktı bu arada. CHP'nin gayret edip bir şey yaptığı yok. Slogan çalıntı çıkmış ama ben bu 'Mart'ın sonu bahar' sloganına diyorum ki; "Fazla heveslenmesinler. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır." Bizi samandan eleştiriyorlar. 'Türkiye'yi saman ithal eder hale getirdiniz' diyorlar. Bir çıkartın rakamları dedim. 8-9 bin ton bir saman ithalatı yapılmış. Türkiye'nin ihtiyacı 66 milyon ton. Yani rakamsal olarak bakıldığında 10 binde 1. Şimdi bu tarz basit şeylerin üzerinden siyaset yapmayalım. Ben de dedim ki 'Arkadaşlar eğer bizi eleştirecek malzeme arayıp bulamıyorsanız gelin ben size malzeme vereyim. Gelin bizi siz eleştirin. Bu malzemeler üzerinden eleştirin. Matematiği kanıtlanmış işlerin üzerinden bizi eleştirmenin bir anlamı yok" dedi.



Türkiye'nin 17 milyar dolar ihracatıyla, 12 milyar dolar ithalatıyla tarımda net ihracat fazlası veren bir ülke olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Hollanda'nın 80 milyar dolar tarımsal ithalatı var. Hollanda'yı gidip eleştiriyor muyuz? Hep 'Konya kadar Hollanda neler üretiyor' diyoruz. Çünkü aldığını satmasını biliyor. Bir ülkede ithalat da olacak, ihracat da olacak. Biz saman ithal etmiş olabiliriz. Ama bu ihtiyaçtan değil. 'Ülkeyi buğdaya muhtaç ettiniz' diyorlar. Bakıyoruz rakamlara, Türkiye 21.5 milyon ton buğday üretmiş. 19 milyon ton da tüketiyor. Niye ithal ediyorsunuz o zaman diyorlar. Ben de diyorum ki, makarna fabrikaları, buğday fabrikaları boş mu kalsın. Bunlar ihraç ettiği malların karşılığında ithal ediyorlar. Türkiye'nin bugün ne buğday ne de saman gibi derdi vardır. Ama bu halktan kopuk CHP, 1930'dan beri sizin ayağınıza gelmemiş. 1930'dan beri size merhaba etmemiş. Memleketin problemlerini ve meselelerini bilmiyor. Bu yüzde safsata siyaseti üzerinden iş yapıyorlar" şeklinde konuştu. - BOLU

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