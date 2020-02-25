Bakan Pakdemirli, çığ altında kalan itfaiyecinin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli, çığ altında kalan itfaiyecinin ailesini ziyaret etti

6 saat önce

TARIM ve Orhan Bakanı Bekir Pakdemirli, Van-Bahçesaray karayolunda 41 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında, kar altında kalan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hala bulunamayan itfaiye personeli Mehmetcan Daşdemir'in ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, çığ altında kalan itfaiyecinin ailesini ziyaret etti, System.String[]

TARIM ve Orhan Bakanı Bekir Pakdemirli, Van- Bahçesaray karayolunda 41 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında, kar altında kalan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hala bulunamayan itfaiye personeli Mehmetcan Daşdemir'in ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tarım ve Orhan Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile birlikte, Van- Bahçesaray karayolunda 4 Şubat günü meydana gelen çığdan bir gün sonra, kayıp kişileri arayan kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düşmesi sonucu kar altında kalan itfaiye personeli Mehmetcan Daşdemir'in, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daşdemir'in kardeşleri, eşi, annesi ve dayısına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Pakdemirli, "Çığ altında kalan itfaiye personelinin ailesini ziyaret ettik. Burada önemli olan şey şu. Van'da ardı ardına iki çığ felaketi ve deprem yaşandı. Onun için buradayız. Çığ felaketinde, çığ altında kalan itfaiye erinin ailesini de unutmadık. Bir ziyaret gerçekleştirdik. Aile de kurtarma çalışmaları ile ilgili düşüncelerini bize aktardı. Biz de çalışmalarla ilgili en yakın zamanda daha neler yapılabilir, bölgeye ekiplerin ne zaman, nasıl gidebileceğini ve hangi şartlarda arama kurtarma çalışmalarına devam edebileceği konusunda aileye bilgi verdik" dedi.

DEPREMDE HAYVANLARI TELEF OLAN AİLELERE, HAYVAN VERİLECEK

Bakan Pakdemirli, depremde, Van'ın Başkale ilçesinde evleri yıkılan ailelerin mağdur olmaması için kurumların seferber edildiğini anlattı. Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Rabbim bir daha böyle musibetleri göstermesin. Hakikaten depremler bir felaket. Çünkü yaşadığınız yerin, evin bertaraf olması, hayvanların, ahırların bertaraf olması insanların hepsinin düzenlerini bir anda bozuveriyor. Dün özellikle Özpınar, Güvenlik ve Gelenler mahallelerini dolaştık ve oralarda ağırlıklı olarak hasarların büyük olduğunu gördük. Özellikle 9 vefatımızdan sonra da hızlı bir şekilde hayatı normalleştirmeye çalışma gayreti içerisine giren vatandaşlarımızın olduğunu gördük. Biz de günlük hayatın normale dönmesi için ilgili bakanlıklarla birlikte tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi maksadıyla çatı, yem sevki yaptık. Akabinde de telef olan hayvanların hem gömülmesi, hem de hayvanları telef olan ailelere hayvan verilmesi konusunda çalışmalarımız başladı. İnşallah en hızlı bir şekilde bölgedeki hayatı normale döndürme konusunda tüm kurumlar başta valiliğimiz, İçişleri, Çevre Şehircilik ve Aile ve Çalışma bakanlıklarımız ve bizim bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlar, tüm gayretleri sarf ediyorlar" diye konuştu.


İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
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