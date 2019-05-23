Bakan Pakdemirli: Çiğ süt desteği yarın ödenecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şubat ve Mart ayı çiğ süt ödemelerinin yarın tek seferde yapılacağını açıkladı.Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın saat 18.00'den sonra tek seferde yapılacağını söyleyerek, "2019 Yılı Şubat ve Mart ayı çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde, 254 bin 874 yetiştiricimize 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon TL destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

- Ankara