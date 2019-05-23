Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Çiğ süt desteği yarın ödenecek

Bakan Pakdemirli: Çiğ süt desteği yarın ödenecek

11 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şubat ve Mart ayı çiğ süt ödemelerinin yarın tek seferde yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli: Çiğ süt desteği yarın ödenecek, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şubat ve Mart ayı çiğ süt ödemelerinin yarın tek seferde yapılacağını açıkladı.
Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın saat 18.00'den sonra tek seferde yapılacağını söyleyerek, "2019 Yılı Şubat ve Mart ayı çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde, 254 bin 874 yetiştiricimize 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon TL destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. 
 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06 Kaynak: DHA
Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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