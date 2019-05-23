Bakan Pakdemirli: Çiğ süt desteği yarın ödenecek
11 saat önce
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şubat ve Mart ayı çiğ süt ödemelerinin yarın tek seferde yapılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06 Kaynak: DHA
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şubat ve Mart ayı çiğ süt ödemelerinin yarın tek seferde yapılacağını açıkladı.
Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın saat 18.00'den sonra tek seferde yapılacağını söyleyerek, "2019 Yılı Şubat ve Mart ayı çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde, 254 bin 874 yetiştiricimize 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon TL destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.
- Ankara
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
ABD'li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor
Yargıtay, Tecavüzcüsünü Öldürüp Kafasını Köy Meydanına Atan Nevin Yıldırım'ın Cezasını Onadı