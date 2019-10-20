Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti

Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ankara'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği etkinliği ziyaretinde çocuklarla fidan dikti.

Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ankara'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği etkinliği ziyaretinde çocuklarla fidan dikti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, OGM'nin 180. yılı etkinlikleri kapsamında "Doğa İçin Bir Aradayız" temasıyla düzenlenen etkinlik standını ailesiyle ziyaret etti.

Pakdemirli, çocuklarla sohbet etti, onlarla fidan dikti.

Etkinlik kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı yapılarak çocuklara fidan dikme fırsatı sağlanıyor. 24 Ekim'e kadar sürecek etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, "180. Yılında Türkiye'nin Ormanları" temalı ulusal fotoğraf yarışması sergisini de gezebiliyor.

Bekir Pakdemirli, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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