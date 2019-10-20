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Son Dakika Genel Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti

Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti

40 dakika önce

Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan diktiANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, küçük yaşlarda ağaç sevgisini çocuklara kazandırmak için Orman Genel Müdürlüğü'nün bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği etkinliği ziyaret ederek çocuklarla fidan dikti.

Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, küçük yaşlarda ağaç sevgisini çocuklara kazandırmak için Orman Genel Müdürlüğü'nün bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği etkinliği ziyaret ederek çocuklarla fidan dikti.

Bakan Pakdemirli OGM'nin 180. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da bir alışveriş merkezinde "Doğa İçin Bir Aradayız" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlediği standı kendi çocuklarını da yanına alarak ziyaret etti. Standı ziyaret eden çocuklar ve vatandaşlarla sohbet eden Pakdemirli, onlarla birlikte fidan da dikti.

Küçük yaşlarda ağaç ve orman sevgisini çocuklara kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı yapılarak, oluşturulan fidan dikim atölyesinde çocuklara fidan dikme olanağı sağlanıyor.

Aynı zamanda ahşap boyama atölyesinin de bulunduğu alanda çocuklar kuş evleri de boyayarak kaliteli ve eğlenceli zaman geçirebiliyorlar.

Ayıca etkinlikler kapsamında "180. Yılında Türkiye'nin Ormanları" teması ulusal fotoğraf yarışması sergisi de ziyaretçiler ile buluşuyor.

24 Ekim'e kadar sürecek etkinlikler ile çocuklara doğa sevgisini kazandırmanın yanı sıra; ormanların önemi, nasıl korunması gerektiği gibi konularda da gelecek neslin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Pakdemirli çocuklarla fidan dikti

Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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