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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi

02.02.2022 16:26

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 17. Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'yu ziyaret etmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükbaş hayvanı sevmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarı gezmesi 17.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 17. Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'yu ziyaret etmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükbaş hayvanı sevmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fuarı gezmesi

17. Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'da sergilenen tarımsal makinalar

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi.

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi

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Togo Cumhuriyeti, Hükümet, İzmir, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, 17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi - Son Dakika
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