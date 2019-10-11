Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli defne hasadına katıldı, bal sağımı yaptı
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli defne hasadına katıldı, bal sağımı yaptı

Bakan Pakdemirli defne hasadına katıldı, bal sağımı yaptı

23 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne hasadına katıldı ve bal sağımı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne hasadına katıldı ve bal sağımı yaptı.

Pakdemirli, Bursa'daki programları çerçevesinde Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'nde defne hasadına katıldı.

Defne dallarını elektrikli testereyle kesen Pakdemirli, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Defne hasadının mahallenin geçim kaynaklarından biri olduğu bilgisini alan Pakdemirli, çalışmalara katılan işçileri de ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra yine Kurşunlu'da bulunan "Ihlamur, kestane, bal ormanı"na gelen Pakdemirli'yi burada köylüler karşıladı.

Bakan Pakdemirli, köylülerle sohbet edip, arıcılık kıyafetlerini giyip bal sağımı gerçekleştirdi.

Yılda 300 ton bal üretiminin yapıldığı ormanı gezen Pakdemirli, kovanları ve bal üretimi için kullanılan ürünleri de inceledi.

Kestane hasadına da katılan Pakdemirli, Karacabey'e gelmeden önce de Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlene "Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" (BURTARIM 2019) ile "12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı"na katılarak stantları gezdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri de Bakan Pakdemirli'ye eşlik etti.

Bakan Pakdemirli defne hasadına katıldı, bal sağımı yaptı

Karacabey, Bursa, Defne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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