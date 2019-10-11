Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı
Son Dakika Genel Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptıBURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı.

Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

BURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Pakdemirli ilk olarak motorlu testereyi eline alarak, vatandaşlarla birlikte defne hasadı yaptı. Ardından mahallede vatandaşlarla yemek yiyen Pakdemirli, ıhlamur, kestane ve bal ormanlarına gitti. Burada kestane hasadı ile birlikte bal sağımı yaptı. Köylülerden birinin kemençe ile Pakdemirli'ye maniler söylemesi herkesi gülümsetti.

Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

Bekir Pakdemirli, Karacabey, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
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