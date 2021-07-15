Bakan Pakdemirli'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz gecesi milli iradeyi yok sayarak yola çıkanların, milli birlik ve beraberliğin teminatı olan halkın kutlu direnişiyle karşılaştığını bildirdi.

Pakdemirli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz gecesi milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan halkımızın kutlu direnişi ile karşılaşmışlardır. Bu şanlı direnişin destanını yazan kahramanlarımızı selamlıyorum." ifadelerini kullandı.