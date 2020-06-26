BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 7 ALANDA ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME MÜJDESİ (1) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 7 ALANDA ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME MÜJDESİ (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 7 alanda çiftçilere destekleme ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 7 alanda çiftçilere destekleme ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Toplam 294 Milyon 243 Bin Lira desteği bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Deri OSB'de faaliyet gösteren ve Afrika'dan Rusya'ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji'nin resmi açılış töreninde konuştu. Çiftçilere müjdeli haber veren Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimize de müjdeli bir haberim var! Bugün, 7 alanda daha çiftçilerimize destekleme ödemelerine başlayacağız. Bu kapsamda; 256 Milyon 370 bin Lira Çay Budama Tazminatı Desteği, 27 Milyon 500 Bin Lira Hayvan Hastalıkları Tazminatı, 1 Milyon 500 Bin Lira Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği, 1 Milyon Lira Toprak Analizi Desteği, 373 Bin Lira Organik Arıcılık Desteği, Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 Milyon 500 Bin Lira olmak üzere toplam 294 Milyon 243 Bin Lira desteği bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ülke için üretmeye devam ettikçe, bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- İstanbul

Bekir Pakdemirli, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 7 ALANDA ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME MÜJDESİ (1) - Son Dakika

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