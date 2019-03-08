Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Bakan Pakdemirli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakan Pakdemirli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili bir video paylaştı. Bakan Pakdemirli, kadınların birçok alanda aktif olarak yer aldığı ve Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynadıkları mesajının verildiği video klibi, "Kadın elinin değdiği yerde bereket vardır" notuyla paylaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Twitter, Bekir Pakdemirli, Dünya Kadınlar Günü, Politika
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