Bakan Pakdemirli'den Ankara'daki Köpek Katliamı Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Başkent'te meydana gelen köpek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
Pakdemirli, Başkent'te meydana gelen köpek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ankara
'nın Yenimahalle
İlçesinde zehirli etlerle köpeklerin öldürülmesine ilişkin resmi Twitter
hesabından yayımladığı açıklamada, "Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler" dedi. Ayrıca edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü
, yaşanan köpek katliamının araştırılmasına yönelik özel bir ekip kurdu. - ANKARA
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