Bakan Pakdemirli'den Art Arda Müjdeler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapılmış olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapılmış olacak. Ayrıca sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıldönümü" programında çiftçilere yönelik hayata geçirilecek müjdeleri art arda açıkladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde düzenlenen programın açılışında konuşan Pakdemirli, 10 Ocak 1846'da İstanbul Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde başlayan tarım öğreniminin üzerinden tam 173 yıl geçtiğini anımsatarak, 10 Ocak Tarım Bayramı'nı kutladı. 2019'da ülke olarak bereketli ve kaliteli bir tarım yılı geçirilmesini temenni eden Bakan Pakdemirli, ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle tüm gazetecilerin de gününü kutladı.



"SON 16 YILDA YÜZDE 700 ARTIŞ" Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu ifade eden Pakdemirli, küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde Fransa'dan sonra ikinci sırada olduğunu aktardı. Tarımsal desteğin son 16 yılda yüzde 700 artışla 1,8 milyar TL'den 14,5 milyar TL'ye yükseldiğini belirten Pakdemirli, "Dış pazarlara yakınlık, tarıma dayalı ve bağımlı sanayi, geleneksel üretim kültürü noktalarında ülke olarak güçlüyüz. Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünya lideriyiz. Ayrıca, 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Tohum arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yerli tohum, endemik zenginliğimizi koruma ve katma değerin ülkemizde kalması adına çok önemli. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda üretimimizi 150 bin tondan 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında 750 milyon dolar ile 11'inci sıradayız. 2002 ve 2017 yılları arasında sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 31'den yüzde 74'e çıkmıştır. Sertifikalı tohum üretici firma sayımız 2002'de 152 iken, 2018'de 863 olmuş" şeklinde konuştu. Suyun katalizör vazifesine sahip olduğu benzetmesini yapan Pakdemirli, 16 yıllık süreçte baraj sayısının 276'dan 541'e, HES sayısının 105'ten 534'e, içme suyu tesis sayısının ise 31'den 236'a çıkarıldığını söyledi. Şu an için 6,5 milyon hektar sulanan alanın mevcut olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İnşallah, 2 milyon hektarlık alanımızı da sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda tarıma ekstra yıllık 15 milyar TL gelir artışı sağlanmış olacak" dedi.



"KENEVİR ÜRETİM LOKASYONLARINI BÜYÜTECEĞİZ"



"Biz önümüzdeki süreçte kenevir üretimini arttırmak için çalışmalar yapacağız" diyen Pakdemirli, bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin verdiklerini ve ticari faaliyetin arz ve talebine göre lokasyonları da büyüteceklerini duyurdu. Bakanlığa bağlı Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, On Dokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile bir araştırma projesi yürütüldüğünü kaydeden Pakdemirli, "Önümüzdeki dönemde ekolojik olarak kenevir üretiminin yapılacağı yeni yerlere izin vereceğiz. Bu konuda arkadaşlar çalışıyor. Araştırma projemizin çıktılarını da hem üreticilerimiz hem sektörümüz hem de tüm paydaşlarla paylaşacağız" diye konuştu. Pakdemirli, yakın zamanda Havza Bazlı Yönetim Sistemine geçileceğinin altını çizerek, havzalara yetki vererek ürün desenlerini havzalarının seçmesinin, optimizasyonları da kendilerinin yapmasının sağlanacağını söyledi.



"TARIM İLAÇLARINDA YÜZDE 15 İNDİRİM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2109 yılı Ocak ayı içinde ödenecek şekilde çiftçilere toplamda 2 milyar 35 milyon TL'lik destek sağlanacağını açıklamıştı. Bakan Pakdemirli de programda buzağı desteklemesi ödeme takvimini açıkladı. Bu kapsamda birinci grupta T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan 263 bin 519 yetiştiricinin 320 milyon TL tutarındaki desteklemesi 11 Ocak Cuma günü (yarın) saat 18.00 itibariyle ödenecek. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan 174 bin 765 yetiştiricinin 202 milyon TL tutarındaki desteklemesi 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibariyle ödenecek. Toplamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapılmış olacak. Bakan Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık bakanlık olarak biz karşılayacağız. Ayrıca tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile yapılan toplantı sonucunda sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecekler. Çiftçimize ve üreticimize hayırlı uğurlu olsun. Buradan ayrıca tüm ilaç ve sanayicilerine böylesi bir milli duruş sergiledikleri için çiftçimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.



(İHA)

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