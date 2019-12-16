Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" dedi.

Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de, Sudan'dan at eti ithalatına ilişkin soruya cevap verdi. Bakan Pakdemirli, "Niye? Böyle bir talep mi varmış? Bu konular teknik konular. Bu konularda teknik bilgiye sahip olmadan yorumlar yapıyorlar, bunları doğru bulmuyorum. GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Sudan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google'dan Türkiye ile ilgili açıklama: Durumu çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz
Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı Nepalli ev çalışanı, "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
18:32 Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika Haber
18:27 Hollanda'da "kadın sünneti" sayılarında ciddi şekilde artış var - Son Dakika Haber
18:26 Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp... - Son Dakika Haber
18:26 Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı - Son Dakika Haber
18:18 Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayanlara 'dur' dedik" - Son Dakika Haber
17:30 Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:37:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]