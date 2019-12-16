Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" dedi.

Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de, Sudan'dan at eti ithalatına ilişkin soruya cevap verdi. Bakan Pakdemirli, "Niye? Böyle bir talep mi varmış? Bu konular teknik konular. Bu konularda teknik bilgiye sahip olmadan yorumlar yapıyorlar, bunları doğru bulmuyorum. GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" değerlendirmesini yaptı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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