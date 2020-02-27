Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 milyon liralık müjde (2) - Son Dakika

BAKANLIĞA 2 BİN 153 PERSONEL ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim olmak üzere toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Aday Memur Temel Eğitim Programı, 18- 27 Şubat'ta Antalya 'nın Kemer ilçesinde yapıldı. Aday memurların eğitim programının kapanış töreni, Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Pakdemirli, 488 aday memur için düzenlenen 10 günlük eğitimin sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın hedeflerine ulaşması için insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının önemine değinen Pakdemirli, aday memurlara seslenerek, "Suyu da bizden sorarlar, havayı da. Hayvanı da toprağı da ormanı da meteorolojiyi de gıdayı da bizden sorarlar. Bakanlığımızın logosundaki üç kırmızı şerit hava, toprak ve suyu temsil eder" dedi.

İnsan kaynaklarında farklı bir yönetim biçimine geçildiğini belirten Bakan Pakdemirli, artık fark yaratan, çalışan personelin mükafatlandırılacağı ve bununla ilgili ayrıntıların da ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi. 150 bin kişilik büyük bir aile olduklarını belirten Pakdemirli, aday memurlara, fark yaratan ve işini heyecanla yapan kişiler olmaları gerektiği gibi çeşitli önerilerde bulundu.

Bir müjde açıklayacağını da belirten Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ismi ne olursa olsun adının yaşam bakanlığı ve yaşamın her alanına dokunan bir bakanlık olduğunu kaydetti. Pakdemirli, "Çok uzun zamandır bekleniyor. Tarım ve orman Bakanlığı'mıza 1163'ü mühendis, 11'i sağlık teknikeri, 50'si teknisyen, 139'u tekniker, 790'ı veteriner hekim olmak üzere toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapacağız. Başvuru tarihi en yakın zamanda ilan edilecektir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.