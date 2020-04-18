Bakan Pakdemirli'den basın mensuplarına teşekkür - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi iş birliğinde, İzmir'de sahada doğru bilgiyi aktarmak için görev yapan basın mensuplarına sağlık kiti dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ter döken basın mensuplarına şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü salgınında, sahada görev yapan basın mensupları unutulmadı. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği, EMD İzmir Şubesi iş birliğinde sağlık paketi dağıtıldı. İçerisinde maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra pakette; kırmızı mercimek, bitki çayları, yeşil çay, fındık, pekmez gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerde yer aldı.

Ayrıca paket içinde basın mensuplarının evde kalan çocuklarını da düşünen bakanlık, boyama kitapları ile beraber tarım ürünlerinin anlatıldığı hikaye kitaplarına paket içinde yer verdi.

Bakan Pakdemirli'den teşekkür

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca, canlarını hiçe sayarak görev yaptığına dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayrıca çiftçilerinde salgına rağmen hız kesmeden, vatandaşlar güvenli gıdaya ulaşsın ve ihtiyaç karşılansın diye üretime devam ettiğini vurguladı.

Yaşanan salgın sürecinde bazı art niyetli kişilerin yalan ve yanlış haberlerle özellikle sosyal medya üzerinden kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığının altın çizen Pakdemirli, "Sosyal medyadaki manipülasyonlara karşın bu süreçte basın mensuplarımızın ekseriyeti toplumsal hassasiyetleri dikkate alan sorumlu yayıncılık yapıyorlar. Hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde sahada ter döken basın mensuplarına şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"EMD İzmir Şubesi olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz"

EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan ise yardımlarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli'nin İzmir ile ilgili hassasiyetini bildiklerini aktaran Demircan, "Bakanımız hassasiyetini bu zor zamanda da gösterdi. Sahada görev meslektaşlarımıza ayrım yapmadan elini uzatan Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Korona sürecinde İzmir basınına daha önce maske, siperlik, dezenfektan ve kolonyadan oluşan sağlık paketi dağıttıklarını hatırlatan Demircan, bundan sonra da desteklerini devam ettireceklerini sözlerine ekledi. - İZMİR