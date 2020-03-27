Bakan Pakdemirli'den bölge müdürleriyle toplantı - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli'den bölge müdürleriyle toplantı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdaya erişim konusunda ülkede herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, "Ülkemizin tahıl, baklagil, et stokları, süt üretimi, balık üretimi vb. ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Zaten önümüz hasat mevsimi.

Bakan Pakdemirli'den bölge müdürleriyle toplantı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdaya erişim konusunda ülkede herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, "Ülkemizin tahıl, baklagil, et stokları, süt üretimi, balık üretimi vb. ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Zaten önümüz hasat mevsimi. Bizim amacımız salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olması. Bunun için de gerekli önlemleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle videokonferans aracılığıyla bir toplantı yaptı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve karşılaşılan sorunların ele alındığı toplantıda bölge müdürlerine seslenen Pakdemirli, 2020 yılının insanlık tarihinde büyük izler bırakacak bir yıl olduğunu ve olmaya da devam ettiğini belirtti. Pakdemirli, salgının bir bölgeyi, bir ülkeyi değil tüm dünyayı etkilediğini ancak bu durumun tedbir alarak, plan ve program yaparak atlatılabileceğini söyledi.

"DÜNYAYI DOYURAN ÜLKE TÜRKİYE OLACAKTIR"

İnsanoğlunun varlığının solunan havadan ve yediği gıdadan geçtiğini kaydeden Pakdemirli, bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, Türkiye'de yeterli gıda stokunun bulunduğunu ifade etti. Bakan Pakdemirli, geçen yıl 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı için "Dijitalleşme Yılı" ilan ettiklerini, gelinen noktada bütün dünyanın adeta dijitalleşmeye zorlandığını söyledi. "Dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır" diyen Pakdemirli, "Bunu başarmak için yereldeki dinamoları, dişlileri harekete geçirmeliyiz. Çiftçimizi, üreticimizi, yetiştiricimizi ayağa kaldırmamız lazım! Moral vermemiz, varsa bir ihtiyaçları karşılamamız lazım" dedi.

"YETERLİ GIDA STOĞUMUZ VAR, ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK"

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişim için bakanlıktan çok şey beklediğinin altını çizen Pakdemirli, "Buradan belirtmek isterim ki ülkemizin tahıl, baklagil, et stokları, süt üretimi, balık üretimi vb. ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Zaten önümüz hasat mevsimi. Şurada iki ay sonra buğday hasatları başlayacak. Mart ve Nisan aylarını çok iyi değerlendirmeliyiz. Bizim amacımız; salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının işletmesinin başında olması. Bunun için de gerekli önlemleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Kovid-19 ile mücadele amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilim Kurulu oluşturduklarını, bu çerçevede Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla Kovid-19 virüsü ile ilgili Bakanlığa yöneltilen sorulara konusunda uzman kişiler ve akademisyenler tarafından gerekli yanıtların verildiğini söyledi. 83 milyon nüfusun her bir ferdine dokunan büyük bir bakanlık olduklarını dile getiren Pakdemirli, "Ülkemizin suyunu da bizden sorarlar, toprağını da. Hayvanını da bizden sorarlar, ormanını da. Kapsamımız geniş, sorumluluğumuz büyük, işimiz çok, yükümüz ağır. Bu sebeple tarladan sofraya, membadan bardağa, tohumdan fidana, kuzudan koyuna, yediğimiz içtiğimiz, ektiğimiz biçtiğimiz, gezdiğimiz kestiğimiz öyle bir zincirdir ki bir tane halka incinse hep birlikte sarsılırız" diye konuştu.

"TARIMSAL ÜRETİMİN AKSAMAMASI İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK"

Bakan Pakdemirli, bölge müdürlerinden tarımsal üretimin aksaması için İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmalarını ve tüm imkanlarını seferber etmelerini istedi. Pakdemirli, bölge müdürlerine ağaçlandırma çalışmalarına devam etmelerini ve orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmalarını, tarımsal sulama, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılıkla mücadele için gerekli tedbirleri almaları için de talimat verdi. Milli park ve tabiat parklarında ateşli pikniği yasakladıklarını anımsatan Pakdemirli, bu alanların sürekli kontrol altında tutulmasını ve sosyal mesafeye uyulması konusunda ziyaretçilerin uyarılmasını isteyerek, bölge müdürlerinin sahadaki bütün işleri bizzat yerinde görmesi, denetlemesi ve sahaya hakim olmaları gerektiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, çiftçilerin doğal afetlerden etkilenmemesi için meteorolojik verilerin çiftçilere ulaştırılması noktasında daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:55 Kaynak: İHA

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