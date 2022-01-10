BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ÇATALCA'DA GÜLDÜREN GÜL DİYALOGU - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca Orköy'ü ziyaret etti.

Pakdemirli seraları gezdi, kıvırcık topladı, köylülerle sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca Orköy'ü ziyaret etti. Bakan Pakdemirli ilk olarak seraları gezdi. Gül üretimi yapılan serada çalışanlarla sohbet etti. Kadınlar biri, 'Beyler hanımlarına evlilik yıldönümünde gül alsın diye gül ekiyoruz dedi. Pakdemirli ise 'Beyler hanımlarına alıyorlar mı diye sorunca kadın '40 senelik evliyim, 40 senedir her sene gül getiriyor. Dünyaya yine gelsem yine ona gelirim yanıtını verdi. Bu diyalog gülüşmelere neden oldu.

Bakan Pakdemirli eşine çiçek alıp almadığı sorusu üzerine, 'Benim o konuda çok problemim yok. İl seyahatlerinde bana sürekli çiçek veriyorlar, ben de akşamları götürüyorum o çiçekleri hanıma teslim ediyorum. Çok sık götürüyorum yani dedi.

Bakan Pakdemirli daha sonra serada çalışanlara, 'Hep hanımları çalıştırıyorsunuz, bu ülkedeki tarım hakikaten hanımların sırtında gidiyor diye konuştu.

KÖYLÜLERLE SOHBET ETTİ, KUZU SEVDİ

Bakan Pakdemirli daha sonra kıvırcık üretimi yapılan başka bir seraya gitti. Burada kıvırcık toplayan Pakdemirli, kıvırcıkları kendisini takip eden gazetecilere dağıttı. Daha sonra köy meydanına giden Pakdemirli bir kuzuyu kucağına alarak sevdi. Kuzuyu kendisine uzatılan mikrofonlara doğru götüren Pakdemirli, 'Bütün medya burada söyleyeceklerini söyleyebilirsin derken, kuzunun melemesi üzerine ise 'Gazeteciler gününüzü kutluyor diye konuştu.