Bakan Pakdemirli'den, CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli'den, CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den, CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de yaşanan yumruklu kavgayla ilgili, "Gazi Meclisimizde yapılan bu provokasyonu milletimiz asla unutmayacaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli'den, CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de yaşanan yumruklu kavgayla ilgili, "Gazi Meclisimizde yapılan bu provokasyonu milletimiz asla unutmayacaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgalı oturumun ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, "Gazi Meclisimizde yapılan bu provokasyonu milletimiz asla unutmayacaktır. Ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımıza karşı hakaretler savurması, her şeyden önce milletimizin değerlerine, ülkemizin birliğine ihanettir. Bu tür açıklamalar, provokasyona yönelik açıklamalardır" ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:36 Kaynak: DHA
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