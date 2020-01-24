Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde

14 dakika önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın kendisine yönelik et döner işine girdiği iddialarıyla ilgili, "Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna...

Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın kendisine yönelik et döner işine girdiği iddialarıyla ilgili, "Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili et döner işine girdiği ve bu döner restoran zincirinin İş-Kur üzerinden eleman aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğunu belirtti. Pakdemirli, Tanal'ın kamuoyu nezdinde şahsı hakkında küçük düşürücü ve itibar suikastı yapan iddialarda bulunduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"?Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen, kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim."


Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Mahmut Tanal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
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