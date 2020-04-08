Bakan Pakdemirli'den çiftçilere: Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den çiftçilere: Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere: Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçimizin, üreticimizin nasırlı elleri ve alın terleriyle hasat edilecek ürünler mutfaklarımıza, sofralarımıza ulaşacak.

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere: Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçimizin, üreticimizin nasırlı elleri ve alın terleriyle hasat edilecek ürünler mutfaklarımıza, sofralarımıza ulaşacak. Siz yeter ki üretin. Elinizi toprağınızdan, hayvanlarınızdan çekmeyin. Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, sektör toplantılarını, bu kez video konferans yöntemiyle Konya'dan 100'e yakın tarım orman sektörü temsilcisiyle yaptı. Bakanlık Acil Durum Merkezi Yönetimi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum video konferans ile katıldı.

'MARKETLERİMİZİN RAFLARI DOLU, STOKLAR İYİ'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmeden önce bazı adımlar attıklarını belirterek, "Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda, şu ana kadar da dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan market manzaralarına ülkemizde rastlamadık" dedi.

'2023 YILINDA NÜFUSUMUZ KADAR KÜÇÜKBAŞ HAYVANIMIZ OLACAK'

Bakan Pakdemirli, son 17 yıldır yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile gıda üretim üstleri kurduklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bugün itibariyle 41 proje sayısı olduğunu büyük bir gururla belirtmek istiyorum. Atıl durumda olan 2 milyon hektar tarım arazimizi, üretime kazandırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılına kadar 2 milyon hektar tarım alanını daha su ile buluşturacağız ve 10 yıl içerisinde de toplulaştırmaya elverişli toplam 14 milyon hektar tarım arazimizi toplulaştırmış olacağız. İnşallah 2023'e kadar, nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ÜRÜNÜNÜZ TARLADA, SÜTÜNÜZ ELİNİZDE KALMAYACAK'

Bakan Pakdemirli, geçen yıl çiftçinin yanında olduklarını, bu yıl da alımlara devam edeceklerini kaydederek, şöyle konuştu

"Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Kimse merak etmesin, siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin. Siz Üretin. Ürününüz tarlada, serada etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız. Çiftçimizin, üreticimizin nasırlı elleri ve alın terleriyle hasat edilecek ürünler; mutfaklarımıza, sofralarımıza ulaşacak. Siz yeter ki üretin. Elinizi toprağınızdan, hayvanlarınızdan çekmeyin. Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak."

Konya'da bu yıl içerisinde 2 Tarım Kredi Kooperatif Marketi açacakları müjdesini veren Bakan Pakdemirli, ayrıca kentte yapılacak yardımlar hakkında da bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Detay

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,-


Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:51 Kaynak: DHA

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