Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den Dördüz Doğum Yapan İneğe Altın

Bakan Pakdemirli'den Dördüz Doğum Yapan İneğe Altın

1 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bergama ilçesinde dördüz buzağı doğuran Nazlı isimli ineğe, çeyrek altın gönderdi.

Bakan Pakdemirli'den Dördüz Doğum Yapan İneğe Altın, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bergama ilçesinde dördüz buzağı doğuran Nazlı isimli ineğe, çeyrek altın gönderdi.

Bergama'nın Alhatlı Mahallesi'nde oturan 30 yıllık hayvan üreticisi Bayram Ali Çakır'ın 'Siyah Alaca' cinsi 'Nazlı' isimli süt ineği, Veteriner Hüseyin Kemer'in uyguladığı suni tohumlama yöntemiyle hamile kaldı. Veteriner Kemer, gebeliğin son aydında  ineğin birden fazla doğum yapacağını belirledi.  Bunun üzerine Çakır, ineğine her gün pekmez ve takviye yem verdi. 2 Ocak 2019'da ineğin doğum sancıları başladı. Nazlı isimli inek, 3'ü dişi biri erkek olmak üzere 4 buzağı dünyaya getirdi.

Durumdan haberdar olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Akyer'i arayıp bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, Akyer'e, "Hafta sonu Cumhurbaşkanımızın programları nedeniyle İzmir'de olacağım. Buzağıları bizzat ziyaret etmek istiyorum. Programıma dahil etmeye çalışacağım. Siz, benim adıma Alhatlı Mahallesi'ne gidip, dördüz buzağıların annesi Nazlı'ya altın takın" dedi. Akyer, dün Alhatlı Mahallesi'ne gelerek Nazlı isimli ineğe çeyrek altın takıp, sahibine de Bakan Pakdemirli'nin selamını iletti.

Buzağıların sahibi Bayram Ali Çakır, "Tarım ve Orman Bakanımızın başımızın üstünde yeri var, kendisini ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

İzmir, Bergama, Güncel
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