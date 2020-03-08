Bakan Pakdemirli'den Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet" dedi.

Bakan Pakdemirli'den Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, " Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Pakdemirli yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"Toplumun ve ailenin temel değeri, yarınların mimarı, sevginin ve saygının en yücesini hak eden değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Kadın üretir, besler, büyütür, dünyayı güzelleştirir, sevgi ile umudu yeşertir. Bazen tarlada bir işçidir ter döken. Bazen içine bir can sığdıran ve gelecek nesillerimizi yetiştirendir kadın. Bereketli elleri ile tohumu buğdaya, buğdayı ekmeğe çeviren, emeği ile değer üretendir kadın. Siyasetten sanata, eğitimden sağlığa, tarımdan ticarete hayatın her alanında, dokunduğu her işte ses getirendir kadın. Kadınlarımızın gücüne inanıyor, bakanlık olarak kadın çiftçilerimize, üreticilerimize, girişimcilerimize, üretim süreci içinde aktif bir şekilde bulunmasına yönelik her türlü desteği veriyoruz. Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet. Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, Bekir Pakdemirli, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Bakan Varank: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli'den Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]