Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı üreticilerine destek
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Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı üreticilerine destek

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz.

Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı üreticilerine destek, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:18 
tarım ve orman bakanı, Ekonomi
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