Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı üreticilerine destek
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'nin 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:18
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