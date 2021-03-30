Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Pakdemirli Valiliğe geçti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Pakdemirli, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. Pakdemirli daha sonra beraberinde Vali Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 575'inci gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu, ailelere karanfil verdi. HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiren, terör örgütü aleyhine slogan atan aileler, Bakan Pakdemirli'ye çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı.

Anne ve babalarla görüşen Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm hükümet üyelerinin annelere selamını getirdiklerini söyledi. Anne ve babalar için evladın ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini ifade eden Pakdemirli, ailelerin haklı bir mücadele verdiğini belirtti. Pakdemirli, ailelerin 575 gündür nöbet tuttuğunu, bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu aktararak bu çığlığı bu binanın önünden dünyaya bu ailelerin duyurduğunu söyledi.

"Dünyada bu terörist örgütün ne olduğu halen anlamayan, anlamak istemeyenler var. Bu ailelerimiz bunların ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını duyurmuş oldu. Bu sebeple tüm ailelerimize minnettarız." diyen Pakdemirli, bu işlerin sorumlularını bildiklerini, bu konuda gerekeni yaptıklarını aktardı. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Buradaki ailelerimizin evlatları maalesef terör örgütleri ile dağda taşta yatarken, onların evlatları Avrupalarda. Bunları da biliyoruz. Bu geri kalmışlığın sebebini de biliyoruz. Diyarbakır ve Doğu'yu teröre mahkum etmeye çalışanların ne yaptığını da biliyoruz. Bunların da gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devletin gönderdiği paraları terör örgütüne teslim edenleri de biliyoruz. 'Bunların bir bir inlerine gireceğiz.' demişti Sayın Cumhurbaşkanı'mız, girmeye de devam ediyoruz. İnşallah hesabını sorduk, bundan sonra da bunların hesabını sormaya devam edeceğiz."

Bakan Pakdemirli, ailelerin Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmalarını temenni ederek "Bu ailelerimiz, terörden mağduriyet yaşamış tüm ailelerimiz için inşallah çifte bayram olsun. Tek tek bu annelerimizin ellerinden öpüyorum. Hepinizi bu kutlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Devlet ve hükümet olarak yanınızdayız." dedi.