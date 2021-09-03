Bakan Pakdemirli'den fidan dikme çağrısı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlara Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pardemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde vatandaşlarımızı şehirlerindeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz. 2021'in sonuna kadar Gümüşhane'de 141 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek geleceğe nefes oluyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA