Bakan Pakdemirli'den "gece" uçuşu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir 'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangınına ilişkin, "İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz" dedi.Karadaki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonunu amacıyla Türkiye 'de ilk defa, Karabağlar'da önceki gün başlayan yangınla ilgili olarak, Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla gece uçuşu gerçekleştirildi.Pakdemirli, uçuş sonrası Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakan Pakdemirli, söz konusu uçuşun, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'de gerçekleştirilen "ilk gece koordinasyon uçuşu" olduğunu söyledi.Gece koordinasyon uçuşunun yangını koordine etmek, yangının problemli noktalarını anlamak adına çok önemli olduğunu belirten Pakdemirli, uçuş sayesinde termal kameralarla ve kameraların koordinat bulma özelliklerinin kullanıldığını ve problemli bölgelerin yer ekiplerine iletildiğini dile getirdi.Yer ekiplerinin termal kameraların çektiği görüntüleri ve GPS koordinatlarını işlediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:"Onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibarıyla, kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güneydoğudan başlamak üzere kuzeydoğuya kadar da uzun bir hat, uzun bir çizgi içinde yer yer devam eden, yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas. Çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlar burada. Birçok mahallemiz, köyümüz burada ama buranın etrafı da hem dozerlerle hem iş makineleriyle çevrilmiş durumda. Buradan ileriye gündüz saatlerinden şu ana kadar geçit verilmemiş durumda.""İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız"Genel itibarıyla gece uçuşundan sonra ekibin daha moralli olduğunu aktaran Pakdemirli, daha kötü bir tablo beklediklerini ancak iyi bir tabloyla karşılaştıklarını vurguladı.Verilen iş emirleriyle beraber daha hızlı bir şekilde sabaha kadar biraz daha mesafe almayı ümit ettiklerini dile getiren Pakdemirli, çalışanlara teşekkür etti."Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi?" sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibarıyla çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:"İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun; demek ki her şey kontrol altında, soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız."Pakdemirli, şu an itibarıyla yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine ilişkin soru üzerine ise, "Şu anda kısmi bir duman altında kalma dışında yerleşim yerlerine herhangi bir tehlike yok. Belki hissedilirse kolluk kuvvetlerimiz, Valimiz gerekeni yapar, jandarma eşliğinde orada tahliye yaparız ama dediğim gibi burada negatif anlamda ilerleme yok, bir gerileme görebiliyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit kalmadı diyebiliriz şu saat itibarıyla, meteorolojik koşullar değişmediği sürece." ifadelerini kullandı.Bakan Pakdemirli'ye gece uçuşunda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey , İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da eşlik etti.