Bakan Pakdemirli'den Gelibolu yangınıyla ilgili açıklama - Son Dakika

- Bakan Pakdemirli'den Gelibolu yangınıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Yangına 20 helikopter yangın alanında. Helikopter filomuzun önemli bir kısmı bölgede. 2 tane amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz"

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Gelibolu Yarımadasındaki yangınla ilgili Manisa'da açıklamalarda bulundu. Helikopter filosunun önemli bir kısmının bölgede olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 7 dozer ve 400 personelle müdahalede bulunulduğunu kaydetti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Gelibolu Yarımadasındaki orman yangınıyla ilgili gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Saat 15. 00 itibariyle müdahale edildi. 20 helikopter yangın alanında. Helikopter filomuzun önemli bir kısmı bölgede. 2 tane amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.