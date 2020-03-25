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Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine "hasta personel çalıştırmayın" uyarısı
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı.
Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.
Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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