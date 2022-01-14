Bakan Pakdemirli'den girişimcilere müjde: "40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlayacağız" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Girişimcilerimize müjdemiz var" diyerek, uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısı'na çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik-İHA)