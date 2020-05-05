Bakan Pakdemirli'den hasada hazırlanan çiftçilere müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den hasada hazırlanan çiftçilere müjde - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den hasada hazırlanan çiftçilere müjde

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltildiğini belirterek, "Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz.

Bakan Pakdemirli'den hasada hazırlanan çiftçilere müjde, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltildiğini belirterek, "Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçi, üretici ve orman köylüsü için sürdürdüğü tarımsal eğitim ve yayın çalışmalarına virüs salgını nedeniyle yeni bir format ekledi. Uzaktan eğitim modelinde kurgulanan "Tarım Orman Akademi" portalı, çiftçi ve üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgiyi internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla vermeyi amaçlıyor. Güncel, sürdürülebilir bilgi ve birikime hizmet eden Tarım Orman Akademisi'nde çiftçiler, aradığı bilgiye istediği an hızlı bir şekilde ulaşabilecek. "akademi.tarimorman.gov.tr ve www.tarimtv.gov.tr" adreslerinden hizmet verecek olan tarım portalı, yayınlarına yarın başlayacak.

Tarım Orman Akademisi'nin lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 7 bölgeden 81 ili temsilen 17 çiftçinin katılımıyla telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı. Lansmanda konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin gösterdiği mücadeleyle Avrupa ve Amerika'ya göre çok daha iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Hamdolsun ki ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülke. ve yine çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü altyapımızla, toplumumuzun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle Amerika'dan da, Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele vermekteyiz. Tarım-orman sektörü de bu anlamda büyük bir gayret ve emek ortaya koyarak ülkemizin dik duruşuna omuz verdi, ciddi katkılar sağladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu özveri dolayısıyla çiftçilere ve üreticilere hem teşekkürlerini hem de selamlarını ilettiğini belirten Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çiftçilere ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmasınlar. Eksinler, biçsinler, biz arkalarındayız, yanlarındayız" mesajını da iletti.

HASADA HAZIRLANAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasat dönemine hazırlanan çiftçilere müjdelerini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz hükümet olarak da, Bakanlık olarak da bütün imkanlarımızla yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"YETERLİ GIDA STOĞUMUZ VE BUNA ERİŞİMDE GÜÇLÜ LOJİSTİK ALTYAPIMIZ VAR"

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının salgın sürecinde yaptığı çalışmalara da değinerek, gıda stoklarında herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı. Pakdemirli, "Üzerinde durduğum iki önemli husus var. Birincisi; ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi; gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizin tahıl, baklagiller, et stokları, süt arzı, balık üretimi, sebze ve meyve olmak üzere temel gıda maddeleri temini ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok şükür ambarımız dolu. ve bunun daha da ötesinde üzerine basa basa ifade ediyorum ki Allah'ın izniyle ve sizlerin emeğiyle inşallah dünyayı doyuran ülke Türkiye olacaktır" dedi.

Çiftçinin yeni dünya düzeninde çok daha önemli bir noktaya geleceğini belirten Bakan Pakdemirli, üreticiyi koruyacak bir diğer adım olan ve geçtiğimiz hafta başlayan sözleşmeli üretimin en önemli basamağı olan Dijital Tarım Pazarı'na da değindi. Pakdemirli, "Tarımsal üretimin tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturuyoruz. Dijital Tarım Pazarı'yla inşallah üreten, emek veren daha fazla gelir elde edecek, tarım endüstrisinin ve tüketicinin de beklentileri karşılanmış olacak. Bunun yanı sıra tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli sayesinde daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak. Tohumdan çatala tüm zincirin takip edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük ve büyük çiftçilerimiz ile aynı rekabet koşullarında üretim yapacak. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem sayesinde tarımsal üretim zincirinde gıda israfının da önüne geçilecek" şeklinde konuştu.

Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içerisinde olunduğunu bildiren Pakdemirli, "Bu kapsamda yetiştiricilerimize hayvan başına 65 lira olmak üzere toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz" dedi.

TARIMA DAİR HER ŞEY TARIM ORMAN AKADEMİSİ'NDE

Bu teknolojik hamlenin bir parçası olarak uygulamaya konulan uzaktan eğitim sisteminin üreticiye, çiftçilere büyük destek sağlayacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, sisteme dair ayrıntıları da anlattı. Pakdemirli, "Uzaktan eğitim sistemini siz değerli çiftçilerimize, üreticilerimize, tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirme yapmak amacıyla faaliyete aldık. Çiftçilerimiz yani sizler, uzaktan eğitim sistemi ile Bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu webtarımTV üzerinden sizler için uygun saatleri dikkate alarak programlanan canlı yayın derslerini izleyebileceksiniz. İhtiyaç duymanız halinde de canlı yayın derslerine soru ve taleplerinizi iletmek üzere katılabileceksiniz. Bakanlığımızın uzman eğitici personeli ve üniversite hocalarımızın verdiği bu derslerin gün içinde de TV'mizde tekrarı olacak. Tarıma ve ormana dair her konudaki eğitim ve bilgilendirme videolarımıza ulaşabileceksiniz. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan eğitim içeriklerini kullanabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL TARIM KÜTÜPHANESİ" DE HİZMETE AÇILDI

Bakan Pakdemirli, uzaktan eğitim sisteminin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak Dijital Tarım Kütüphanesi'nin de hizmete açıldığını duyurdu. Pakdemirli, "Burayı da inceleyince göreceksiniz binlerce yazılı ve görsel kaynak sizi bekliyor. İnşallah bu Dijital Tarım Kütüphanemiz, çiftçilerimiz adına, ülkemiz adına geleceğe miras bırakacağımız çok değerli bir hizmet olacak. Böylelikle siz değerli çiftçilerimiz yorgunluk atarken, çay içerken, boş vaktinizde yani 365 gün 24 saat uzaktan eğitim sistemimizden istifade edebileceksiniz, kütüphanemize girip kitaplara, dergilere, makalelere ulaşabileceksiniz" diye konuştu.

TARIM ORMAN AKADEMİSİ PERSONEL EĞİTİMİNE DE UYUMLU

6 Mayıs'ta saat 11.00 itibarı ile ilk canlı derslerine başlayacak olan 'Tarım Orman Akademisi'nde bir kampüs niteliğinde görev yapacak ve yayınlanacak eğitim videoları, canlı derslerle de desteklenecek. Sistem ayrıca Bakanlık personelinin eğitimi için de kullanılabilecek. Tarımsal yayım danışmanları ve aday memur eğitimleri bu alan üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bakan Pakdemirli, çiftçileri eğitime davet ederek ilk dersi kendisinin vereceğini duyurdu. Programda Bakan Pakdemirli, tek tek bağlandığı 7 bölgeden çiftçilerin taleplerini dinleyerek, sorunların giderilmesi talimatını verdi. Çiftçilere yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunun pandemi süreciyle bir kez daha görüldüğünü söyleyen Pakdemirli, "Şehirlerdeki hayatın bir anlamı olmadığını pandemi sayesinde gördük. Hepimiz doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara özlem içindeyiz. Tarım paydaşları üretmeye devam etti. Her konuda talep bitti, gıdaya talep asla eksilmedi. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Uçaklarınız olabilir, füzeleriniz olabilir ama bunları ısırıp yiyemezsiniz, önce gıda" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM PROGRAMI TARIM TAKVİMİYLE PARALEL

Uygulamayla üreticiye bitkisel ve hayvansal üretim, toprak işleme, gübreleme, sulama, mekanizasyon, gıda-beslenme ve tüketim, el sanatları, orman ve orman ürünleri gibi birçok alanda 200'den fazla başlıkta eğitim verilecek. Tarım takvimine eşgüdümlü servis edilecek eğitim başlıklarında hazırlanan eğitim videolarının yanında, 20'şer dakikalık eğitim filmleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin hazırladığı ders içerikleri de portal içinde yayında olacak.

(Hülya Keklik- Nurullah Geylani/İHA)

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:20 Kaynak: İHA


Son Dakika

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