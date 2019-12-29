Bakan Pakdemirli'den, Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddiasına ilişkin sosyal medyada dolaşan görüntüleri üzülerek izlediğini belirterek, Hatay'ın Hassa ilçesinde veteriner hekimlerin toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune aldığını, laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmalarıyla olayın en kısa sürede açıklığa kavuşturulacağını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada yayılan görüntülerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Pakdemirli, "Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim. Olayın araştırılmasına ilişkin il müdürümüze talimat verdim." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konunun yakın takipçisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köpeğin gömüldüğü yer jandarma ekiplerince tespit edilmiş, il ve ilçe müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır. Veriler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitümüze gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmaları en kısa sürede olayı açıklığa kavuşturacaktır. Konunun yakın takipçisiyim. Vatandaşlarımızın hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum."