Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den İka'ya Övgü

Bakan Pakdemirli'den İka'ya Övgü

24 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gapfood Gıda Fuarlarında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) standını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli'den İka'ya Övgü, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gapfood Gıda Fuarlarında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) standını ziyaret etti.

Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gapfood Gıda Fuarlarının açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, İKA standını ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyarette, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Bakan Pakdemirli'ye İKA'nın tarıma ve tarıma dayalı imalat sanayine verdiği proje destekleri hakkında brifing verdi. Ajansın bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlendiği belirten Bakan Pakdemirli, İKA Genel Sekreteri Akyılmaz'ı çalışmalarından dolayı kutladı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz Son Dakika! Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz Motosiklet Sürücüsü Seyir Halindeyken Benzin Doldurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den İka'ya Övgü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]