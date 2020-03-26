Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat
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Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telekonferans yöntemiyle il müdürleri ile görüşme yapması Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle bakanlığa...
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telekonferans yöntemiyle il müdürleri ile görüşme yapması
Bakan Pakdemirli'nin konuşması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle bakanlığa bağlı il müdürleri ile online toplantı yaptı. Pakdemirli, alınması gereken önlemlere ilişkin il müdürlerine talimatlar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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