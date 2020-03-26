Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat - Son Dakika

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telekonferans yöntemiyle il müdürleri ile görüşme yapması

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle bakanlığa bağlı il müdürleri ile online toplantı yaptı. Pakdemirli, alınması gereken önlemlere ilişkin il müdürlerine talimatlar verdi.