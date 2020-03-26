Bakan Pakdemirli'den İl Müdürlerine Talimat - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakan Pakdemirli'den İl Müdürlerine Talimat - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den İl Müdürlerine Talimat

6 saat önce

Bakan Pakdemirli'den İl Müdürlerine Talimat "Mart-Nisan Ayları Çiftçilerimiz için çok stratejikti "Her Şey Sınırlandırılsa Bile Beslenme Sınırlandırılamaz" "Tarım Her Şeyin Kaynağıdır" "Önceliğimiz Gıda Arz ve Talep Dengesini Korumak, Vatandaşımıza Güvenli Gıdayı Ulaştırmaktır" Tarım ve...

Bakan Pakdemirli'den İl Müdürlerine Talimat

"Mart-Nisan Ayları Çiftçilerimiz için çok stratejikti

"Her Şey Sınırlandırılsa Bile Beslenme Sınırlandırılamaz"

"Tarım Her Şeyin Kaynağıdır"

"Önceliğimiz Gıda Arz ve Talep Dengesini Korumak, Vatandaşımıza Güvenli Gıdayı Ulaştırmaktır"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Covid19 virüsü tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle Bakanlığa bağlı il müdürleri ile online toplantı yaptı.

Alınması gereken önlemlere ilişkin il müdürlerini talimatlandırdı.

Bakan Pakdemirli toplantıda, il müdürlerine yörelerindeki üretici ve çiftçilerin motivasyonunu yüksek tutulması ve üretimin sekteye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizin de COVİD19 virüsü ile çok çetin bir mücadele içerisinde olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli "Devlet olarak, milletimizle birlikte bu salgının etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz" dedi.


"Beslenme Sınırlandırılamaz"

Şu an sağlıktan sonra en çok gıda ile ilgili büyük bir gündem olduğuna vurgu yapan Pakdemirli "Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimini sekteye uğratmamamız gerekiyor. Öncelikle vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamalıyız. Yani her şey sınırlandırılsa bile beslenme sınırlandırılamaz" dedi.


"Mart-Nisan ayları çiftçilerimiz açısından çok stratejik"

Üretimin devam etmesi gerektiğini ve Mart-Nisan aylarının çiftçiler açısından çok stratejik olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli "Çiftçimizin, yetiştiricimizin üretmeye, ama planlı-programlı-akıllıca üretmeye devam etmesi gerekiyor. Sizlerin en başta yapması gereken şey; yörenizdeki üreticinin, çiftçinin motivasyonunu yüksek tutmaktır. Bu süreçte yapmamız gerekenler; gıda arz ve talep dengesini korumak, vatandaşımızı güvenli gıdayı ulaştırmaktır. Koronavirüs salgını konusunda doğru okumalar yaparak, yarının ihtiyaçlarını öngörerek, çiftçilerimizi doğru yönlendirelim" açıklamasını yaptı.


"Tarım her şeyin kaynağı"

Tarım ürünlerinin her şeyin kaynağını oluşturduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli "Üretim olmadan, gıda sanayi başta olmak üzere, diğer faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanamaz. Milletimizin talep ettiği gıda ihtiyacını karşılamak zorundayız. Gıda değer zincirinin canlı kalmasını sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Tedarikten lojistiğe kadar bütün aşamaları çalışır halde tutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Yereldeki bağlantı noktalarının il müdürlükleri olduğunu da söyleyen Bakan Pakdemirli "Bizim gözümüz kulağımız sizlersiniz. İllerinizde kuracağınız takip sistemi ile vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almalısınız. Ayrıca bu süreçte olumsuz giden her veriyi bizlerle paylaşın ki tedbirlerimizi ona göre önceden alalım" diye konuştu.


"65 yaş üstü çiftçilerimize esneklik sağlayalım"

Tarım takviminin dikkate alındığında gereken tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Özellikle; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için ekim, dikim, gübreleme gibi faaliyetlerin, üretim alanında sürdürülmesi için tüm imkanlarımızı seferber edelim. Üreticimizin arazilerine, bahçelerine, seralarına veya çiftliklerine ulaşmalarına imkan verelim.

Bunların yanında gübre, tohum, ilaç, yem vb. tarımsal girdilerin üretiminin, erişim ve dağıtımının kesintisiz devam etmesini sağlayalım. Temel gıda ürünlerimizde fiyat değişimleri ve stok takibin günlük olarak yapalım. Ayrıca 65 yaş üstü çiftçilerimize bağ, bahçe ve tarlasında üretimle ilgili iş ve işlemlerini yapabilmeleri için esneklik sağlanması, bu olağanüstü süreçte hayati önem arz etmektedir"


"Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına öncelik verelim"

Salgının yayılımını engellemek amacıyla, denetçilerin cezai işlemden ziyade, salgın ile mücadele için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına öncelik vermesi gerektiğini de belirten Bakan Pakdemirli, bu konulardaki görevlerin layıkıyla yerine getirilmesini ve bu zorlu süreçte gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli'den İl Müdürlerine Talimat

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:58 Kaynak: İHA

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