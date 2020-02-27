Bakan Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangın açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangın açıklaması - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangın açıklaması

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangınının cezaevinden uzak bir noktada olduğunu ve söndürüldüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangın açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangınının cezaevinden uzak bir noktada olduğunu ve söndürüldüğünü bildirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Yangına hemen sabah saatlerinde 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle müdahale etmeye başladıklarını belirten Pakdemirli, "Yangın makilik alanda çıkmış durumda. Şu anda kontrol altında. Cezaevinden uzak bir durumda. Yer yer halen tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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