Bakan Pakdemirli'den 'İthal Patetes' Açıklaması

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması ile ilgili olarak, "Türkiye şu an yağışlı bir sezon geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunup, açılışlara katılmak üzere Çankırı'ya geldi. Kentte ilk olarak Çankırı Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Hüseyin Boz'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, ardından partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta toplananlara seslenen Bakan Pakdemirli, Türk milletinin İstiklal Marşı ve ezan gibi değerlerin altında toplandığını belirtti.



'BİZİMKİSİ HİZMET SİYASETİ'



Bakan Pakdemirli, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin istikrarı ile ilgili kararın verileceği bir seçim olacağını söyledi. Bu seçimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "Hem yerel seçim var, hem de beka meselesi. Kalede, surda delik açmaya çalışıyorlar, surda delik açılmasına müsaade edecek miyiz ? Bizimkisi hizmet siyaseti onlarınki laf siyaseti. Onların işi laf siyaseti, onlar çamur atmaktan başka bir şey bilmiyor. Halktan o kadar kopuklar ki, 81 ili dolaşıyoruz sahada yoklar, sahada sadece bizler ve sizler varsınız" dedi.



'BİZ ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE KORUYACAĞIZ'



Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde olduğunu bildirdi. Pakdemirli, patates ithalatı ile ilgili olarak, şöyle konuştu:



"Teknik bir karantina ile ilgili bir konuyu alıp bizi yalanlarla yıpratmaya çalışıyorlar. Yok efendim ithalat, yok efendim şu. Türkiye şu an yağışlı bir sezon geçiriyor. Bu nedenle biraz ekimler gecikti, hasat tarihi de 15-20 gün gecikebilir. Tedbir amaçlı, ihtiyaten bir emniyet sübabı oluşturmak için özel sektöre Türkiye üretiminin yüzde 3'ü 5'i kadar bir kota tanımladık. Gelip gelmeyeceği de belli değil. Herhangi spekülatif bir piyasa hareket olmasın diye. Tüketicilerimiz patatesi pahalı yemesin diye. Onu da diyorlar ki; 'Türkiye'de yasakladınız, artık her şeyi ithal ediyorsunuz' Yalan ve iftira. Bunların işi çamur siyaseti. Çamur at izi kalsın. Bir de demişler ki; 'bakanın danışmanı olduğu bir firma bu patatesleri getirecek' O da tamamen yalan. O bahsettikleri firma dondurulmuş patates yapıyor. Bizim bahsettiğimiz Türkiye'ye gelmesi muhtemel patates kabuklu patatesi. Yani burada hedef belli hedef hükümetimiz. Biz üreticiyi de tüketiciyi de koruyacağız." - Çankırı

