Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki orman yangını hakkında açıklama - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangına ilişkin, "Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınmıştır" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, akşam saatlerinde TOKİ evleri üst kısmında çıkan orman yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 14 arazöz ve 3 helikopterle müdahale edildi. Bölgeye giderek helikopter ile incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınmıştır" açıklamasını yaptı. - İZMİR