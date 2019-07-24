Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den kadın girişimciye destek
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Bakan Pakdemirli'den kadın girişimciye destek

33 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçesinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan girişimci Aysel Bakır'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Bakan Pakdemirli'den kadın girişimciye destek, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçesinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan girişimci Aysel Bakır'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.
Anadolu Ajansının (AA) Bakır'ın girişimciliğini konu alan "Kadın girişimci tarlada elektrik üretiyor" başlıklı haberinin basında yer alması üzerine Bakan Pakdemirli, girişimci kadını tebrik etmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Pakdemirli paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
"Aysel kardeşim cesaretle azmetti, başardı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 700 bin TL hibe desteği ile Şenpazar ilçemize 1,6 milyon TL'lik yenilenebilir enerji yatırımı yaptı. Üreten, azmeden, katma değer oluşturan bütün girişimcilerimizin yanındayız."
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:05 Kaynak: AA
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