Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den Kan Kanseriyle Mücadele Eden 3,5 Yaşındaki Öykü İçin Donör Çağrısı

Bakan Pakdemirli'den Kan Kanseriyle Mücadele Eden 3,5 Yaşındaki Öykü İçin Donör Çağrısı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı ile görüştü.

Bakan Pakdemirli'den Kan Kanseriyle Mücadele Eden 3,5 Yaşındaki Öykü İçin Donör Çağrısı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı ile görüştü.

11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başkanlık edeceği "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu oturumun hazırlık çalışmalarına 3,5 yaşındaki Öykü Arin için ara verdi.

Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı'yı görüntülü arayan Bakan Pakdemirli, "Öykü için üzerimize düşen ne varsa yapalım" dedi. Kendisinin de 2, 10 ve 12 yaşlarında çocukları olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Hem devlet olarak hem de ben sosyal medya hesabımdan donör ve kan bağışı kampanyası konusunda çağrıda bulunacağım. Bizim yapabileceğimiz ne olursa her zaman bizimle irtibat kurabilirsiniz" diye konuştu.

Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı ise Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, insanların kök hücre konusunda yanlış fikirlere sahip olduğunu, kök hücre bağışı yapmaktan korktuğunu ve bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yardımcı olunmasını istedi.

"Yavrularımıza umut ışığı olalım"

Öykü Arin ve ailesine söz verdiği üzere sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bakan Bekir Pakdemirli, "Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım" ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e bebek ve çocuklarda nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmuştu. İlik nakli bekleyen küçük kız için Almanya ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde doku tipleme kampanyaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Berlin, Bekir Pakdemirli, Güncel
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