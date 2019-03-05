Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den MHP İl Teşkilatına Ziyaret

Bakan Pakdemirli'den MHP İl Teşkilatına Ziyaret

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulunarak, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli'den MHP İl Teşkilatına Ziyaret, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulunarak, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Pakdemirli, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği MHP Gaziantep İl Başkanlığında İl Başkanı Muzaffer Çelik ve partililer tarafından karşılandı.

Cumhur İttifakı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Pakdemirli, AK Parti ve MHP il teşkilatlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Pakdemirli'ye ziyaretinde AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve Ahmet Uzer de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:47 Kaynak: AA

Politika
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