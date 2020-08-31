Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü Nallıhan Orman İşletme Şefliği bölgesinde dün saat 14.50'de başlayan yangına ilk müdahale 15.15'te yapıldı. Yangına 1 amfibik uçak, 11 helikopter, 82 arazöz, 1 yönetim helikopteri, 8 dozer ve 450 yangın söndürme personeliyle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , Ankara 'nın Nallıhan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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