Bakan Pakdemirli'den Ramazan ayı mesajı - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli'den Ramazan ayı mesajı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

Bakan Pakdemirli'den Ramazan ayı mesajı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.


Bakan Pakdemirli Ramazan ayı dolayı yayımladığı mesajında, "Rahmetin, bereketin, hikmetin, sabrın ve sıhhatin ayı, on bir ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Maalesef Covid-19 Pandemisi dolayısıyla bu yıl, iftar sofralarında, sahur sohbetlerinde ve teravih namazlarında buluşamayacağımız için mahzun bir Ramazanı idrak edeceğiz. Ancak hep birlikte, tedbirle, dikkatle ve fedakarlıkla bu zor günlerin de üstesinden geleceğimize gönülden inanıyorum. ve biliyorum ki gelecek Ramazan'da; yeniden kalabalık iftar sofralarında buluşabileceğiz. Teravihlerimiz çocuklarımızın varlığıyla yeniden süslenecek. Komşularımızla yeniden sahurlarda buluşacağız. Ezan vakti yeniden tatlı bir telaş saracak fırınlarımızın önlerini, pide kuyruklarında yine uzun uzun sohbetler edeceğiz. Bayramlarımız yeniden bayram olacak, elbet bitecek bu uzun süküt ve yeniden şenlenecek vakitlerimiz. Evvel Allah devletimizin güçlü varlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ağır koşulları aşmamızdaki üstün liderliği, ülkemize son 18 yılda her alanda kazandırdığımız sağlam altyapı, aldığımız önlemler, tedbirler ve elbette sizlerin samimi gayretleri ile bu zor zamanları muhakkak aşacak ve inşallah daha nice güzel günlere, daha nice Ramazanlara hep birlikte kavuşacağız. Bildiğiniz gibi, Covid-19 Pandemisi'nin şuanda tek ilacı ve kurtuluşu; evde kalmak, kaliteli ve sağlıklı beslenmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bu nedenle, sizlerin sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya ulaşabilmeniz için, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, çiftçilerimizle, üreticilerimizle, yetiştiricilerimizle büyük bir özveriyle gece-gündüz çalışıyoruz. Pandeminin yayıldığı dönemde, Dünya ve Avrupa ülkelerinde yaşanan gıda arz sıkıntısı, hamdolsun öngörülerimizle ve aldığımız tedbirlerle, ülkemizde yaşanmamaktadır. ve hız kesmeden 'üretmeye', hatta 'daha çok üretmeye' devam ediyoruz" dedi.


"Milletimize hizmet duygusu, en büyük motivasyon kaynağımız"


Pakdemirli mesajında temel gıdı ürünlerinin iyi durumda olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Ülkemizde hasat sezonuna bir aydan daha kısa bir süre kaldı. 2020 üretim sezonu, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere, başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Ne mutlu ki; Anadolu coğrafyasının verimli topraklarını emek emek işleyen çiftçilerimiz dün olduğu gibi bugün de, kadim bir üretim kültürünü devam ettirmektedir. Atalarımızdan edindiğimiz kazanımlar bizim en büyük tecrübemiz. Gözlemlerimiz ve okumalarımız bu yolda, en büyük rehberimiz. Milletimize hizmet duygusu ise, en büyük motivasyon kaynağımız. Hayvansal gıda temini bakımından da bu süreçte gayretlerimiz devam ediyor. Son yıllardaki küçükbaş hayvan sayımızdaki artış ivmesini daha da yükselterek, 2023 yılında inşallah 83 milyon küçükbaşa çıkarmayı hedefliyoruz. Kısaca, tarımsal ve hayvansal üretimde aksaklık yaşanmaması için, tüm tedbirlerimizi Bakanlık olarak alıyor, tarlalarımızla, seralarımızla, meralarımızla sürekli iletişim halinde kalıyor, yerele özgü ve alana mahsus, alternatifler geliştiriyor, özel çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa, gıda arzı konusundaki tedbirimize binaen, ülkemizde bir karış toprağın dahi boş bırakılmadan ekilip biçilmesi konusunda üreticimize her anlamda pozitif ayrımcılık sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Su arzı konusunda da şu an barajlarımızın doluluk oranı genel olarak, diğer yıllara göre iyi durumda. Su arzı konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır. Tabi burada altını çizmemiz gereken bir husus var ki; vatandaşlarımızın Covid-19'dan dolayı kişisel bakım ve hijyene dikkate ederlerken, bütün gıda israflarından olduğu gibi su israfından da kaçınmalarını, suyu iktisatlı kullanmalarını önemle rica ediyorum.


İnşallah, çok yakın zamanda yine eskisi gibi ormanlarda, mesire yerlerinde, piknik alanlarında buluşacağız ve 2023 yılı için hedeflediğimiz 83 milyon fidanı hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizi bir kere daha tebrik eder, bu mukaddes zamanların milletimizin ve ümmetimizin felahına, ferahına, sağlığına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:41 Kaynak: İHA


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