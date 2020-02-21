Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın ailesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın ailesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarını ziyaret etti. Yerli ve milli elektrikli traktörü inceledikten sonra stantları gezen Pakdemirli, çiftçilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanılığına geçen Pakdemirli, burada AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililerle görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da makamında ziyaret eden Pakdemirli'ye, Yahyalı halısı hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ziyarette Pakdemirli'ye şehir hakkında bilgi verdi.

Pakdemirli daha sonra rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Pakdemirli, şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Doğan Albayrak ile de bir süre sohbet etti.

"Mehmetçik bütün şerlerden uzak olsun." diyen Pakdemirli, aileye taziyelerini iletti, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Pakdemirli'nin programları basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret

İbrahim Albayrak, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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