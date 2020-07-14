Bakan Pakdemirli'den şehit olan 2 ormancıya ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den şehit olan 2 ormancıya ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale için Bayındır Orman İşletme Şefliği'nden gönderilen arazöz, yol onarım çalışması yapılan Selçuk -Tire karayolu Büyükkale mevkiinde devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz kazada şehit oldu. Kazada ayrıca Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçiler de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(İHA)

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den şehit olan 2 ormancıya ilişkin açıklama - Son Dakika
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