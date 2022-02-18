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Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)

18.02.2022 21:34
Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)

Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)ALABALIK İHRACATI YAPAN TESİSİ ZİYARET ETTİTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Merkezefendi ilçesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi...

Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)

ALABALIK İHRACATI YAPAN TESİSİ ZİYARET ETTİ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Merkezefendi ilçesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesinde alabalık ihracatı yapan tesisi ziyaret etti. Tesisi gezip, yönetim kurulu başkanı Mustafa Özpek'den bilgi alan bakan Pakdemirli daha sonra Ak Parti Denizli İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen bakan Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret etti. Kar yağışı altında teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na çıkan Bakan Pakdemirli buradaki tesisleri inceledi. Bakan Pakdemirli, programının son bölümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Osman Zolan ile bir süre görüşen bakan Pakdemirli, ziyaretinin ardından Denizli'den ayrıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)
Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)
Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)
Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)
Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2)
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Ahmet Nazif Zorlu, Bekir Pakdemirli, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi (2) - Son Dakika
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